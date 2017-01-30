Yönetim kararını verdi!

Yönetim, Vissel Kobe’nin önerdiği bonservisin az olması ve yerine etkili bir isim bulunamaması nedeniyle Poldi’nin kalmasını istiyor. Taraftar Akhisar maçında oyuncuya kalması yönünde tezahüratlar yaparken Riekerink de “Sen vazgeçilmezsin” diyerek golcü oyuncusuna mesajını verdi.

G.SARAY’DA artık Lukas Podolski konusunda roller değişti... Transfer döneminin başında Lukas Podolski’yi yüksek bir rakama Çin’e satmak isteyen ancak ardından da Japon ekibi Vissel Kobe’nin devreye girmesi ile rotasını buraya çeviren yönetim, geri adım attı. Japonlar bonservis bedelini bir hayli düşük tutarken Lukas Podolski’ye ise son önerileri bonuslarla birlikte 8 milyon Euro oldu.

ANCAK G.Saray yönetimi Poldi’nin bonservisinden gelecek parayla yeni bir golcü almak için çalışmalara başlarken istenilen oyuncuların fiyatlarının yüksekliği geri adım atılmasına neden oldu. Sarı-kırmızılılar artık 3 taraftan Poldi’yi takımda tutabilmek için çalışıyor.

TARAFTAR

AKHİSAR maçında Lukas Podolski’nin takımda kalması adına en büyük adımı Arena’da taraftar attı. Oyundan çıkan ve ardından da soyunma odasının yolunu tutan Alman golcüyü tribünler dakikalarca geri çağırdı. Poldi soyunma odasından geri dönerken taraftarı selamladı ve tribünlerden de bu anlarda takımda kalması için tezahüratlar yükseldi.

YÖNETİM

İDARECİLER ve yöneticiler sık sık Alman golcü ile görüşüp takımda kalmasını istiyor... Son yapılan görüşmede de “Yaz dönemini beklersen hem senin hem de bizim için daha iyi teklifler alabiliriz. Her iki taraf da daha çok kazanır. Şu anda gidersen senin yerini dolduramayız” sözleriyle ikna turlarını başlattı.

RIEKERINK

LUKAS Podolski’nin takımda kalmasını en çok isteyenlerin başında Jan Olde Riekerink geliyor. Hollandalı teknik adam, yeni sisteminde ileride tek forvet olarak kullandığı Podolski’den çok memnun ve takımın düzeninin yeniden değişmesini istemiyor. Riekerink “Takımdaki vazgeçilmez oyunculardansın. Ben senin kalmanı istiyorum” diyerek de fikirlerini oyuncusu ile paylaşıp sezonu tamamlamasını istedi. (Vatan)