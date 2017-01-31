10 numara hüsran!

Mehmet için Trabzon’la uzlaşamayan Kanarya, Brezilyalı oyuncular konusunda da menajer engeline takıldı. Sorun takım içinden çözmeye çalışılsa da hiç kimse derde deva olamadı.

F.BAHÇE’DE bir haftada rüzgar tersine döndü, Başakşehir galibiyetinin ardından gelen Kayseri hezimetiyle moraller sıfıra indi. F.Bahçe için şampiyonluk artık ‘Kaf Dağı’nın ardında. Taraftarlar artık bir sezonun daha çöpe gitmesine mi yansın, yoksa heyecanla bekledikleri 10 numara transferinin yapılamamasına mı şaşırmış durumda.



FUTBOL bu, kesin konuşmak için henüz erken ama ortada kabak gibi duran bazı gerçekler var. O da F.Bahçe’nin geçen yazdan beri geçen süreçte ofansif orta saha takviyesini yapamaması. Mehmet Ekici için Trabzonspor’la bir türlü anlaşamayan sarı-lacivertliler, 1 haftadır saldırdıkları Brezilyalı oyuncularda da hayal kırıklığına uğradı.



SALİH BİR VAR BİR YOK



TEMASA geçtikleri Sambacılar’ın menajerlerinin oyununa gelmekten korktukları için Latin Amerika seferinden hüsranla döndü F.Bahçe yönetimi. Hal böyle olunca bir transfer dönemi daha heba oldu.



‘OFANSİF orta saha istiyorum’ diye bas bas bağıran Dick Advocaat da derde deva bulamadı. Takım içinden Robin Van Persie, Alper, Aatif ve son olarak Salih Uçan’ı orada denedi ama nafile. Bu isimlerin içinden bir tek Faslı oyuncu birkaç maç umut verdi. Salih ise bir vardı, bir yoktu. (Vatan)