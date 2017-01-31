2018 krizi kapıda!

Göreve geldiği günden bu yana ekonomik krizle başa çıkmaya çalışan Galatasaray yönetimini 2018 yılında büyük bir kriz bekliyor... Sarı-Kırmızılılar'ın Akhisar Belediye'yi 6-0 yendiği maçta ilk 11'de oynayan 7 ismin sözleşmesini önümüzdeki sezonun sonunda bitecek. Yönetim zaten bir süredir Armindo Bruma ve Fernando Muslera ile nikah tazelemek için çaba harcıyor. Bu isi ismin dışında Wesley Sneijder ve Lukas Podolski'nin de sözleşmesi 2018'de bitecek. Sarı-Kırmızılılar bu iki ismin yaşından dolayı kesin kararını önümüzdeki sezon devre arasına kadar vermeyi düşünmüyor. Bunun dışında Semih Kaya, Hakan Balta ve takımın en golcü ismi olan Yasin Öztekin de önümüzdeki sezon sonunda serbest kalacak.

YÖNETİMİN POLİTİKASI MERAK EDİLİYOR

Alınan bilgilere göre Galatasaray yönetimi, Hakan Balta ile sözleşmesinin bitiminde yollarını ayıracak. Semih ve Yasin'e ise mutlaka teklif yapılacak. Yine Akhisar önünde 11'de oynayan Sabri ve Josue'nin sözleşmeleri ise bu sezon sonunda bitiyor. Cezası nedeniyle kadroda olmayan Nigel de Jong ve sakatlığı bulunan Koray Günter de 2018'de serbest kalacak isimlerden... Ekonomik krizle boğuşan yönetimin nasıl bir politika izleyeceği merakla bekleniyor.

EKONOMİK KRİZ YÖNETİMİ ZORLAYACAK

Yıldızlarını elinden kaçırmak isteyen Galatasaray yönetimi bir yandan da ekonomik kriz nedeniyle maddi olarak en uygun şartlarda yeni sözleşme yapmayı hedefliyor.

DEVLER ONUN PEŞİNDE

Bu sezon müthiş bir performans sergileyen Bruma özellikle İngiliz devlerinin transfer kıskacında. Yönetim bu nedenle genç yıldızın sözleşmesini bir an önce uzatmak için yoğun çaba harcıyor.

CATİO BALDE GELİYOR

Yaklaşık iki aydır Armindo Bruma'nın sözleşmesini uzatmak için girişimlerde bulunan Galatasaray yönetimi, bu hafta içinde Portekizli yıldızın menajeri Catio Balde ile İstanbul'da bir araya gelecek. Daha önce yapılan görüşmede büyük oranda anlaşma sağlayan tarafların bu kez son noktayı koyacağı gelen bilgiler arasında.. (Takvim)