Adebayor bombası

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Ajansspor'un edindiği bilgiye göre Emmanuel Adebayor THY'ye ait uçakla, Hollanda'nın Amsterdam kentinden yerel saatle 07.00'de İstanbul'a gelecek.

Aylar önce Crystal Palace ile olan sözleşmesini fesheden Togolo golcü Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesinin milli takım formasını giymiş ve başarılı bir performans sergilemisti.

Adebayor hem Galatasaray'a hem de Beşiktaş'a önerilmişti. Ancak aracı olan menajerler ilk planda oyuncuyu Türkiye'de futbol oynamak konusunda iknâ edemidiler. Galatasaraylı bir yönetici Ajansspor'a yaptığı açıklamada "Podolski giderse Afrikalı bir golcü alacağız. Ancak bu Adebayor değil" dedi.



Son gelişme nedeniyle sarı kırmızılıların fikrinin değişip değişmediği merak edilirken, Demba Ba'yı İstanbul'a getirmesine karşın henüz anlaşma yapmayan Besiktaş'ın da tecrübeli oyuncuyu İstanbul'a davet etme olasılığı bulunuyor.



Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, A.Konyaspor maçı sonrası, "Demba Ba'yla henüz sözleşme imzalamadık" dedi.



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