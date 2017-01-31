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Alanyaspor'a Şilili forvet!
31 Ocak 2017 , 11:45
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Alanyaspor
AJANSSPOR - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor’da transfer çalışmaları sürüyor. Alanyaspor’un, Dinamo Zagreb forması giyen Şilili futbolcu Junior Fernandes ile anlaştığı iddia edildi.
28 yaşında ve 1.82 boyundaki futbolcu, kariyerine 2007-2009 arasında Cobreloa’da başladı. Ardından Mehillones, Magallanes, Palestino, Universidad de Chile gibi ekiplerde oynayan Junior Fernandes, 2012-2014 yılları arasında ise Alman ekibi Bayer Leverkusen’de görev aldı.
2013-2014 sezonunda Dinamo Zagreb’e kiralanan Junior Fernandes, daha sonra Hırvat ekibinde kariyerine devam etme kararı aldı. Kanat pozisyonunda ve forvette oynayabilen Şilili oyuncu, Dinamo Zagreb formasıyla 66 maçta 22 gole imza attı.
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- Spor Toto Süper Lig
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