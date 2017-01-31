Beşiktaşlı yöneticilere şok tavır!

Transfer döneminin büyük balığı Mehmet Ekici, Fenerbahçe’ye gitmek için kadro dışı kalmayı göze almış ve bir süredir takımdan ayrı çalışmaya başlamıştı. Kendisini isteyen Beşiktaş’ı reddeden 27 yaşındaki orta saha, Siyah-Beyazlı kurmaylarla son bir görüşme dahi yapmadı.

Beşiktaş heyeti, cumartesi günü öğleden sonra Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne gelirken, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Ekici’yi de toplantıya çağırdı.

Başkan Usta, “Gel bir merhaba de” ifadelerini kullanırken, Mehmet “Ben onlara söyleyeceğimi, beni Tolga ağabey (Tolga Zengin) aradığında ilettim” yanıtını verdi.

BEŞİKTAŞ’I SAMİMİ BULMADI

Bunun üzerine Usta’nın “Bak buraya kadar gelmişler. Görüşmemen ayıp olmaz mı?” diyerek ikna etmeye çalıştığı Ekici, “Ben onlara net yanıtını verdim. Aynı şeyleri tekrar söylersem ayıp olmaz mı?” diyerek Kartal’a kapıları tamamen kapattı.“Sezon sonuna kadar Trabzon’a geri kiralama” söylentisi nedeniyle Beşiktaş’ın teklifini samimi bulmayan Mehmet Ekici, Fenerbahçe'ye gitmekten vazgeçmedi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ekici’den kar etmek isteyen Bordo-Mavililer, Beşiktaş ile el sıkışıp bu transfer karşılığında Olcay Şahan’ın bonservisini 200 bin Euro gibi düşük bir rakama aldı. Sözleşmeye de “Ara transferde Beşiktaş’tan başka takıma giderse tazminat ödenir” maddesi koyuldu. Ancak Siyah-Beyazlı takımda oynamayı kabul etmeyen Mehmet Ekici, Fenerbahçe’de forma giymekte ısrar edince iş çıkmaza girdi.

Sarı-Lacivertliler, futbolcu için teklifini sunsa da tazminat nedeniyle bir sonuç alınamadı. Gelinen son noktada Fenerbahçe’yi istemesi nedeniyle kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici’nin geri adım atmaması nedeniyle Beşiktaşlı yetkililer karar değiştirdi.