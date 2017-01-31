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Bir devir sona eriyor!
31 Ocak 2017 , 10:59
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Fenerbahçe'de Volkan Demirel dönemi kapanıyor. Yerine Arsenal'in kalecisi David Ospina'nın ismi geçiyor.
Sezon sonu sözleşmesi biten Volkan Demirel'in kaleyi devretmesi bekleniyor. Tecrübeli kalecinin yerine 1 numaralı aday Arsenal'in Kolombiyalı file bekçisi David Ospina. Volkan, Kayserispor maçında 4 farklı şekilde gol yemeyi başardı:
1-Ceza sahası dışından şutu sektirdi, topu rakibin önüne tokatladı. 2-Beşlikten gol yedi. 3-Ceza sahası içinde hakim olamasa da fazla hatası yoktu. 4-Orta sahadan gol yedi. Bu tablo karşısında ya Volkan'ın sözleşmesi uzatılmayacak ya da takımda yedek kalacak. Arsenal'de Petr Cech'in yedeği olan Ospina, geçen yaz da F.Bahçe'nin transfer gündemine gelmişti. (Akşam)
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