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Bir devir sona eriyor!

Tarih31 Ocak 2017 , 10:59

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Bir devir sona eriyor!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel dönemi kapanıyor. Yerine Arsenal'in kalecisi David Ospina'nın ismi geçiyor.

Sezon sonu sözleşmesi biten Volkan Demirel'in kaleyi devretmesi bekleniyor. Tecrübeli kalecinin yerine 1 numaralı aday Arsenal'in Kolombiyalı file bekçisi David Ospina. Volkan, Kayserispor maçında 4 farklı şekilde gol yemeyi başardı:

1-Ceza sahası dışından şutu sektirdi, topu rakibin önüne tokatladı. 2-Beşlikten gol yedi. 3-Ceza sahası içinde hakim olamasa da fazla hatası yoktu. 4-Orta sahadan gol yedi. Bu tablo karşısında ya Volkan'ın sözleşmesi uzatılmayacak ya da takımda yedek kalacak. Arsenal'de Petr Cech'in yedeği olan Ospina, geçen yaz da F.Bahçe'nin transfer gündemine gelmişti. (Akşam)

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