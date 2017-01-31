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Bursaspor'da Aatif için geri sayım!

Tarih31 Ocak 2017 , 02:18

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Bursaspor'da Aatif için geri sayım!

AJANSSSPOR- 
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. 

Yeşil-Beyazlı yönetim, Fenerbahçe'nin Faslı kanat oyuncusu Aatif Chahechouhe için Sarı-Lacivertli kulübe resmi teklifte bulundu. Transferin bugün netlik kazanması beklenirken, Bursaspor'da 2009/2010 sezonunda şampiyonluk yaşayan en son Adana Demirspor formasını terleten Ozan İpek'in de Bursaspor'a geri dönmek istediği, bu transferle ilgili son kararı teknik direktör Mutlu Topçu'nun vereceği belirtildi. 

Öte yandan; Ozan Adana Demirspor takımında 10'u ilk 11, 14 karşılaşmada görev alırken skora etki sağlayamadı.

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