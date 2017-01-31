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Gaziantepspor beklentilerin uzağında!
31 Ocak 2017 , 11:33
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Spor Toto Süper Lig'deki son 9 müsabakasını kaybeden Gaziantepspor, büyük umutlarla başladığı sezonda beklentilerin uzağında kaldı.
Süper Lig'deki son 9 karşılaşmasını yitiren Gaziantep ekibi, bir maç eksiğiyle puan cetvelinin son sırasında yer alıyor.
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle başkent temsilcisiyle yapacağı müsabaka ertelenen Gaziantepspor'un, 18 maç sonunda 11 puanı bulunuyor.
Lig istatistiklerinde dibe vurdu
Gaziantepspor, Süper Lig'de aldığı kötü sonuçların ardından istatistiklerde de diğer takımların gerisinde kaldı.
Ligde en az puan toplayan takım olan kırmızı-siyahlılar ayrıca, ligin en az galip gelen (3), en çok yenilen (13) ve en kötü averaja (-19) sahip ekibi konumunda bulunuyor.
Gaziantep ekibi ayrıca, kalesinde gördüğü 34 golle Aytemiz Alanyaspor'un ardından ligin en çok gol yiyen takımı olarak dikkati çekiyor.
Kartal'dan sonra sıfır çekti
Gaziantepspor, teknik direktör İsmail Kartal'la yolların ayrılmasının ardından henüz puan kazanamadı.
Ligin ilk 13 haftasında görev yapan İsmail Kartal yönetiminde 11 puan toplayan Gaziantep ekibi, daha sonraki 3 teknik adamla puan elde edemedi.
İsmail Kartal'ın ardından takımın başında sahaya çıkan çalıştırıcılardan Tahsin Tam bir ve İbrahim Üzülmez 3 maçta puan sevinci yaşayamadı.
Gaziantepspor, yeni teknik direktörü Bülent Uygun yönetiminde çıktığı ilk lig karşılaşmasında da Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu.
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