İbrahim Kızıl, ajansspor.com'a konuştu

Yetenekleri yerine müslümanlığı dolayısıyla Almanya'nın Darmstadt 96 külübünün teknik ekibiyle problemler yaşayan ve kadroda yer bulmada sıkıntı yaşıyan Tunuslu 28 yaşındaki Anis Ben Hatira'ya Gaziantepspor kucak açtı.

Gaziantepspor'un Başkanı İbrahim Kızıl, Ben Hatira'ya yapılan bu tutumdan dolayı transferi kapattıklarını belirtmesine rağmen "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm müslüman aleminin lideri olduğunu ve Türkiye'nin de Müslümanlara koşulsuz şartsız kuçak açan bir ülke olduğumuzu vurgulayarak bizler de üzerimize düşeni yapmalıyız" diyerek transferi gerçekleştirdi.

Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl'ın ajansspor.com'a yaptığı açıklama şöyle;

"Gaziantep ili olarak sayın Valimiz Ali Yerlikaya ve sayın başkanımız Fatma Şahin hanımefendinin izlemiş olduğu hayat ve hizmet görüşüyle mazlumlara ve müslümanlara kucak açan ve en çok göç kabul gören ili olarak tüm kentte seferberlik ilan ediyoruz.

Hocamız Bülent uygun başta olmak üzere tüm sporcu kardeşlerimizle el ele verip bu sezon kümede kalacağız inancı ile tüm taraftarlarımızı Adanaspor maçındaki trübünlerdeki yerlerini almalarını istiyoruz.

Taraftarımız için de yeni sezonda şampiyonluk kadrosunu kurarak Gaziantepspor laik olduğu hedefleri yakalatacağız"

Ben Hatira uğradığı bu haksız ırkçılıktan dolayı Almanya'da gündemin başrollerindeydi. Yarın özel uçakla Gaziantep'e geçeçek olan Tunuslu futbolcu sağlık kontrolünden sonra Çarşamba günü kulüpte imza atacak.