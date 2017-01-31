İstifası cebinde

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Dick Advocaat, Kayserispor hezimeti sonrasında istifasını cebine koydu. Maç sonunda, “Bu olanların sorumlusu en başta benim. Belki bazen kendimi de düşünmeliyim” diyerek görevi bırakma sinyali veren Hollandalı hocanın, yönetimle yaptığı görüşmede de “İstediğimiz transferler yapılmadı. Bu kadroyla şampiyonluk çok zor” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

ŞANSIMIZ YÜZDE 20

Samandıra’da dün yapılan antrenman öncesinde öğrencilerine sert tepki gösteren tecrübeli teknik adam, “Kayseri'de şampiyonluğa inanmayan, ruhsuz bir takım vardı. Artık zor bir sürece girdik. Nasıl böyle bir mücadele gösterirsiniz, anlayamıyorum. Hedeften uzaklaştık, şampiyonluk şansımız yüzde 20. Çünkü önümüzde 3 takım var. Artık her şey mucizelere bağlı” dedi.

BENİ MAHCUP ETTİNİZ

Salih ve Fernandao ile konuşan Teknik Direktör Advocaat, “Sergilediğiniz performansla beni mahcup ettiniz. Maç öncesi yaptığımız toplantıda ne istediğimi anlattım ama siz, taktik disiplinin dışına çıktınız” diye konuştu. (AMK)