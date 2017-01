Ne dediyse çıktı, kredisi arttı!

Karabük maçının ardından ‘sorguya çekilen’ Hollandalı hoca yeni transferleri işaret etti. Ahmet’in ve Rodrigues’in alınmasının rekabeti artıracağını, bunun da hemen görüleceğini belirten Riekerink dedikleri çıkınca G.Saray yönetiminden geçer not aldı



LİGDE geçtiğimiz hafta Karabük karşısında alınan yenilgi sonrasında G.Saray yönetimi, teknik direktör Jan Olde Riekerink’i de sorguya çekti... Hollandalı çalıştırıcı yönetimin biraz da sert olan eleştirilerine yeni transferlerle yanıt vererek Ahmet Çalık ve Garry Rodrigues’in katılması ile birlikte artık kadroda daha rahat hamleler yapacağını ve rekabet nedeniyle oyuncuların da performansının artacağının altını çizerek yanıt verdi..



RIEKERINK’E göre üç farklı alanda takımın performansı çok daha fazla artacaktı... Akhisar maçı öncesinde Hollandalı hoca bu bilgileri yönetime verip aklındakileri de anlattı.



RODRIGUES’İN takıma katılması ile birlikte Bruma ve Yasin’in performanslarının daha da artacağını ve üç oyuncunun da her iki kanatta oynayabilmesinin avantaj olacağının altını çizdi. Stoper bölgesinde ise Ahmet Çalık ile birlikte diğer oyuncular da rekabetten yararlanacaktı. Son olarak da Josue’yi artık orta sahanın ortasında daha fazla kullanma imkanı bulacağını vurgulayıp burada da daha fazla katkı geleceğini söyledi.



BU görüşmenin ardından G.Saray yönetimi de merakla Akhisar maçını beklemeye koyuldu. Akigolar karşısında 6-0’lık farklı galibiyetin yanı sıra Riekerink’in bahsettiği detayların da sahada göze çarpması Hollandalı’nın güven tazelemesine neden oldu...



‘DAHA İYİ OLACAK’



Yönetimle maçın ardından görüşen Riekerink her geçen hafta takımın daha iyi duruma geleceğini bir kez daha yineleyip yeni transferlerin takıma katkısının beklenenden de fazla olacağını söyledi. (Vatan)