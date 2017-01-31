Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

"O Galatasaray'ın geleceği"

Tarih31 Ocak 2017 , 10:56

Yorum
O Galatasaray'ın geleceği

Galatasaray yönetiminden Riekerink'e sürpriz bir öneri geldi.

Akhisar'a karşı son golü atan Sinan Gümüş için yöneticiler, teknik direktör Jan Olde Riekerink'ten özel istekte bulundular. Karşılaşma sonrası Hollandalı çalıştırıcıyı tebrik eden idareciler, "O, Galatasaray'ın geleceği. Kendisinden çok şey bekliyoruz" diyerek Sinan'a daha fazla şans verilmesini talep ettiler.

(Fotomaç)

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me