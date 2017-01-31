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"O Galatasaray'ın geleceği"
31 Ocak 2017 , 10:56
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Galatasaray yönetiminden Riekerink'e sürpriz bir öneri geldi.
Akhisar'a karşı son golü atan Sinan Gümüş için yöneticiler, teknik direktör Jan Olde Riekerink'ten özel istekte bulundular. Karşılaşma sonrası Hollandalı çalıştırıcıyı tebrik eden idareciler, "O, Galatasaray'ın geleceği. Kendisinden çok şey bekliyoruz" diyerek Sinan'a daha fazla şans verilmesini talep ettiler.
(Fotomaç)
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