Özdeş: ''Bunu telafi etmek durumundayız''

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, karşılaşmaya galibiyet hedefiyle çıktıklarını anlatarak, mücadeleyi şöyle değerlendirdi:

"Rakibimiz kazandı ve olduğumuz yerde puan aralığı biraz daha daraldı. Yediğimiz ilk golde, kontrolümüzde olan bir topta baskı yedik. Faul mu bilmiyorum ama o topun oradan uzaklaştırılması gerekiyordu. En formda oyuncum Veysel Sarı topu kaptırdı. Daha sonra oyunu oturttuk. Rakibimize biraz daha baskı kurduk. Çok fazla pozisyona giremedik ama daha doğru oynadık. Maçın ikinci yarısının ilk 15 dakikası da böyle geçti. Daha sonra yediğimiz ikinci gol takımın gardının düşmesine neden oldu."

Kaliteli bir takım olduklarını dile getiren Özdeş, "Skor ne olursa olsun maçı sonuna kadar kovalamak gerekiyor. Bugün kaybettik, bunu telafi etmek durumundayız. Takımım bu kalitede. Adanaspor takımını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.