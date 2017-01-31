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Quaresma ile imzalar atıldı
31 Ocak 2017 , 02:57
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Ve beklenen haber geldi: "Nikah tazeleme" görüşmeleri, mutlu sonla noktalanıyor!
Portekizli yıldızın sezon sonunda bitecek kontratının uzatılıp uzatılmayacağı son haftalarda bir numaralı gündem maddesi olmuştu. Ve beklenen haber geldi. Ülkesinin, Çin kulüplerinin ve Sevilla'nın radarında olan Ricardo Quaresma ile beklenen anlaşmaya varıldı.
Siyah-beyazlı kulüp, 2 yıllık yeni sözleşme yaptı ve taraflar imzalarını attı. Detayların en kısa sürede açıklanması bekleniyor. Futbola Beşiktaş'ta veda etmek isteyen 33 yaşındaki futbolcu, imza atmayı sabırsızlıkla bekliyordu.
(Ajans Beşiktaş)
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