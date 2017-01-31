Quaresma imzalıyor!

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Portekizli yıldızla görüşmelerini tamamlayan Siyah-Beyazlı kurmaylar, 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın “Quaresma bize gelmek istedi” sözlerinin ardından transfer sürecini hızlandıran Beşiktaş yönetimi, yıldız oyuncuyu da bugün yeni transferler için yapılacak imza töreninde basının karşısına çıkaracak.

Öte yandan başkan Fikret Orman’ın da katılacağı yeni transferlerin yer alacağı imza töreni saat 15.30’da Vodafone Arena’da gerçekleştirecek.

Başkan Orman’ın burada yapacağı açıklamalarla gündemi sarsması beklenirken özellikle Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın demeçlerine vereceği yanıt merakla bekleniyor.

(Habertürk)