Rizespor 10'u buldu!

AJANSSPOR ÖZEL-

Almanya Bundesliga takımlarından Darmstadt 98'in formasını terleten Tunuslu orta saha oyuncusu Anis Ben Hatira gece saatlerinde İstanbul'a indi. İstanbul'a gelişi herkesi şaşırtan Ben Hatira'nın 10 numara pozisyonu için arayışlarını hızlandıran Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor ile anlaştığı iddia edildi.

Ben Hatira uzun yıllar Bundesliga'da Hamburg ve Hertha Berlin formasını terlettirken, Darmstadt 98 kulübü Tunuslu futbolcuyla Alman basınının 'radikal islamcı' olarak nitelendirdiği Ansaar International adlı dernekle bağlantısı olduğu gerekçesiyle sözleşmesini feshetmişti. 28 yaşındaki oyuncu bu sezon Darmstadt 98 takımnda 8'i ilk 11, 11 maçta görev alırken 1 gol kaydetti.

Öte yandan; Ben Hatira'nın bir dönem ismi Türkiye'den Galatasaray ile anılmış fakat transfer gerçekleşmemişti.