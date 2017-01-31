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Şahin: "Çok değerli 3 puan aldık"
31 Ocak 2017 , 00:20
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Adanaspor
Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Adanaspor'un teknik direktörü Levent Şahin, "Çok değerli bir rakibimizden çok değerli 3 puan aldık." dedi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Şahin, sözlerine, stadı dolduran taraftarlarına verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek başladı.
Eken buldukları golün ardından maçın bir süre Kasımpaşa üstünlüğünde geçtiğini dile getiren Şahin, "Çok değerli bir rakibimizden çok değerli 3 puan aldık. Oyunu belli bölümlerde domine ederek ne kadar kaliteli bir takım olduklarını gösterdiler. Burada oyuncularımın göstermiş olduğu tepki bence sonucu etkileyen en büyük etken." diye konuştu.
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- Spor Toto Süper Lig
- Adanaspor
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