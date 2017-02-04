''Mete Kalkavan Galatasaray'ın ipini çekti!''

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olarak elenmelerinin baş sorumlusunun hakem Mete Kalkavan olduğunu iddia etti.

Dursun Özbek, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bir cümlem var, Mete Kalkavan görevini yaptı." dedi.

Hakem Mete Kalkavan'ın büyük hatalar yaptığını ileri süren Özbek, şöyle konuştu:

"Bütün Türkiye'nin dikkatine sunuyorum, Mete Kalkavan görevini yaptı. Ligden sonra kupada da Galatasaray'ın ipini çekti. Burada hakem üzerinde duruyorum ve pes diyorum. Ben eleştirmiyorum, siz basın mensubusunuz, herkes maçı seyrediyor. Geçen haftalarda Kardemir Karabükspor maçında verilen penaltı, penaltı mıydı? Burada 1,5 metre ofsayttan gol yedik. Emre dirsek attı adama, zorla bir sarı kart verdi. Bunları tarif etmeye gerek yok ama tek cümlem var, Mete Kalkavan görevini kupada da yaptı."

Dursun Özbek, ilk yarıda 2-0 geriye düşülmesinin ardından taraftarın protestosunun da normal olduğunu sözlerine ekledi.

Taraftarların tepkisi hakkında da konuşan Özbek, şu sözlere yer verdi: "Geri düştükten sonra seyirci de haklı olarak protesto etti. Burada daha ziyade ben hakem üzerinde duruyor, pes diyorum."