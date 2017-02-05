Aslan'da 2. Melo vakası!

Galatasaray'ın Broken Blade mahlaslı Esports oyuncusu Sergen Çelik, oyun oynadığı bir yayında Fenerbahçe aleyhine bir tezahüratı yayınladığı gerekçesiyle 2 maç ceza aldı.

Dünyaca ünlü League of Legends adlı savaş oyununun Türkiye'deki profesyonel liginde mücadele eden Galatasaray 2 maçta Sergen'den faydalanamayacak.Riot Games'ten yapılan açıklamada, "Şampiyonluk Ligi oyuncularından Broken Blade, diğer bir takıma karşı sportmenliğe aykırı içerik yayınladığından 2 müsabakadan men edilmesine karar verilmiştir" denildi. G.Saray'ın eski futbolcusu Felipe Melo da Twitter'daki benzer içerik nedeniyle 2 maç ceza almıştı.

Sabah