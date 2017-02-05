Avrupa'ya özel seçim!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Krasnodar önüne çıkacak Fenerbahçe’de UEFA’ya bildirilen yeni listede birçok sürpriz dikkat çekti. İlk olarak Salih Uçan’ın liste dışı kalması göze çarptı.

Ancak esas sürpriz Aatif Chahechouhe da oldu. Jose Fernandao ile beraber Avrupa kadrosuna alınan Faslı yıldız, Dirk Advocaat’tan şansı kaptı.Salih Uçan’ın Avrupa’yı kaçırmasında sezon başından bu yana yaşanan durumlar etkili oldu. Sezonun ilk yarısında, Avrupa Ligi play-off rövaşında Grasshopper maçında ilk 11’de yer alıp, kötü bir görüntü sergileyen Salih, Advocaat’tan ilk kesiği yemişti.Fiziksel olarak gelişim göstermeyen ve Hollandalı teknik adamın beğenmediği genç yıldız devre arası kampında yeni bir şans yakaladı.

Orta saha transferi olmamasından ötürü Salih’i kullanmak isteyen Advocaat, Kayserispor maçında da hayal kırıklığı yaşadı. 21 yaşındaki orta sahanın taktik disiplinine uymaması ve sahada varlık gösterememesi kredinin tükenmesine neden oldu. Tam tersi olarak Aatif Chahechouhe ise devre arasında sürekli transfer gündemiyle uğraşmasına karşın çalışkanlığından ödün vermedi. Çalışmalarını aksatmayan tecrübeli yıldız, Advocaat’ın gözüne girmeyi başardı.

Milliyet