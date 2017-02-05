Beşiktaş'a prim dopingi!

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbi öncesi futbolcuları ve teknik heyeti bir an olsun yalnız bırakmıyor...

Kampa giren ve maç saatini beklemeye başlayan takımı ziyaret eden Çebi, teknik direktör Şenol Güneş’le de bir görüşme gerçekleştirdi.

Tecrübeli yönetici, “Kupa maçı derbiye denk geldi. Fakat biz yönetim olarak bu karşılaşmaya çok büyük önem veriyoruz” derken; Şenol Güneş de kazanıp yenilmezlik serisini devam ettireceklerini söyledi. Kupa maçlarına prim vermediklerini söyleyen Çebi, “Ancak bu maçın önemini bildiğimiz için oyuncularımızın göstereceği mücadeleye göre jestimiz olabilir” ifadesini kullandı.

Habertürk