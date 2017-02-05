Bülent Uygun yeni transferlere şans tanıdı!

Gaziantepspor, Antalya'da kamp yapan Belarus Süper Ligi takımlarından Dinoma Brest ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.

Spor Toto Süper Lig'e kupa maçları nedeniyle verilen arada, Gloria Sport Arena Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya Gaziantep ekibi, Victor, Elyasa, Reis, Barış, Pedroso, Fatau, Thiam, Ben Hatira, Marcinho, Ghilas ve Muhammet Demir ilk 11'i ile çıktı.

Konuk takım ise Kuzhal, Havrylovich, Avramia, Vitus, Aliseika, Bukatkin, Osuchukwu, Torres, Fameyeh, Pabudzei ve Chyzh ile sahadaki yerini aldı.

Kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü Bülent Uygun, yeni transferlerden Thiam, Ben Hatira ve Marcinho'ya forma şansı verdi.

Gaziantepspor, iki takımın da pozisyon bulmakta zorlandığı maçtan, 14. dakikada Marcinho'nun attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

Uygun, maç sonrası yaptığı açıklamada, lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek için 4 gündür Antalya'da kampta olduklarını söyledi.

Kamp süresince yeni gelen oyuncuları görme fırsatı bulduklarını belirten Uygun, "Çok zor bir süreç bizi bekliyor. Futbolcu kardeşlerimden yeteneklerini, azimlerini, yüreklerini ortaya koymalarını istiyoruz. Onlardan verdiğimiz görevleri en iyi şekilde yerine getirmelerini bekliyoruz." dedi.

Gaziantepspor'un bu zorlu süreci başarıyla atlatacağına inandığını ifade eden Uygun, şöyle konuştu:

"Futbolcularımdan, imkansız gibi gözükeni Allah'ın izniyle başarmalarını istiyoruz. Bu süreçte çok çalışmaya ve desteğe ihtiyacımız var. İnşallah, başta valimiz Ali Yerlikaya ve belediye başkanımız Fatma Şahin olmak üzere taraftarımız ve yönetimimiz, el birliğiyle bu takımı ligde bırakacağız."