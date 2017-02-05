Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Cenk'ten derbi iddiası!

Tarih05 Şubat 2017 , 10:27

Yorum
Cenk'ten derbi iddiası!

Beşiktaş Yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesi takımın motivasyonunu üst düzeye çıkarmak için harekete geçti. Başkan Fikret Orman ve ekibi, moral olması amacıyla oyuncuların hesaplarına alacaklarına karşılık 5 milyon Euro yatırdı. Yönetimin bu jesti siyah-beyazlı futbolcuların yüzünü güldürdü.

GOL ATAMAZSA, TAKIMA YEMEK ISMARLAYACAK
Süper Lig'de 15 golle krallık yarışında ilk sırada yer alan Cenk Tosun, takım arkadaşlarıyla derbi öncesi iddiaya girdi. Cenk,Fenerbahçe'ye gol atarsa, arkadaşları ona yemek ısmarlayacak.Ancak atamazsa, bu kez kendisi tüm takıma yemek ısmarlayacak.

Sabah

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ih