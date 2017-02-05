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Cenk'ten derbi iddiası!
05 Şubat 2017 , 10:27
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Beşiktaş Yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesi takımın motivasyonunu üst düzeye çıkarmak için harekete geçti. Başkan Fikret Orman ve ekibi, moral olması amacıyla oyuncuların hesaplarına alacaklarına karşılık 5 milyon Euro yatırdı. Yönetimin bu jesti siyah-beyazlı futbolcuların yüzünü güldürdü.
GOL ATAMAZSA, TAKIMA YEMEK ISMARLAYACAK
Süper Lig'de 15 golle krallık yarışında ilk sırada yer alan Cenk Tosun, takım arkadaşlarıyla derbi öncesi iddiaya girdi. Cenk,Fenerbahçe'ye gol atarsa, arkadaşları ona yemek ısmarlayacak.Ancak atamazsa, bu kez kendisi tüm takıma yemek ısmarlayacak.
Sabah
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