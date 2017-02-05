NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Medipol Başakşehir - Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

"Muslera ve Sneijder, Galatasaray'ın %50'sinden fazlası diyen Demirkol, "Mete Kalkavan çok kötü bir hakemdir. Mete Kalkavan dinlendirilse de çok kötü hakem. Dursun Özbek kulübün başkanı olmasa bu maçı izlemek ister miydi? 'Bu ne biçim takım' diye söyler giderdi. Benden pilot olur mu? Olmaz. Mete Kalkavan'dan da hakem olmaz. Ofsaytı görme, anlarım da o dirseğe nasıl kırmızı çıkmaz? Galatasaray'ın teknik direktörü yok ama iki rakibiyle de içeride karşılaşacak. 'Şampiyonluk yarışının içinde yok' diyemem" ifadelerini kullandı.