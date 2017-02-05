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"Derbi galibiyeti tatmak istiyorum"

Tarih05 Şubat 2017 , 09:19

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Derbi galibiyeti tatmak istiyorum

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Fabri, Siyah-Beyazlı takımda derbi galibiyeti tatmak istediğini söyledi. İspanyol kaleci, "İlk devre Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığımız maçlarda berabere kaldık. Kupadaki bu maçı kazanarak derbi galibiyeti almak istiyoruz. Fenerbahçe iyi bir takım ama turu geçen taraf biz olacağız" ifadesini kullandı..

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