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"Fenerbahçe'yi üzgün göndereceğiz"

Tarih05 Şubat 2017 , 09:18

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Fenerbahçe'yi üzgün göndereceğiz

Kartal'ın Portekizli yıldızı Quaresma, F.Bahçe'yi Vodafone Arena'dan üzgün göndereceklerini söyledi. Quaresma, "Bu maçın önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Son haftalarda yükselen performansımızla çeyrek finale yükselen taraf biz olacağız" dedi..

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