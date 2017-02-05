Hernanes Çin için gün sayıyor!

AJANSSPOR- Fenerbahçe'nin transferi için girişimlerde bulunduğu Hernanes, Çin Süper Ligi'nin yolunu tutmak üzere.

Sky Italia'nın haberine göre Hebei China Fortune, Hernanes'in transferi konusunda Juventus ile anlaşmaya vardı. Buna göre Çin ekibi Juventus'a bonuslarla birlikte 11 milyon Euro (garanti kısmı 8-9 milyon Euro arası) bonservis ücreti ödeyecek. Transferin 6 Şubat Pazartesi resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Pellegrini'ni çalıştırdığı Hebei China Fortune'un aynı zamanda Fiorentina'dan Borja Valero ve Celta Vigo'dan Marcelo Diaz ile ilgilendiği ama Hernanes transferinde karar kıldığı ifade edildi.

Brezilyalı orta saha çarşamba ya da perşembe günü Çin'in yolunu tutacak.

Hernanes, Juventus'un Şampiyonlar Ligi listesinden de çıkarılmıştı.