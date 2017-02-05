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İsmail Köybaşı'na şok tezahürat!
05 Şubat 2017 , 21:31
Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe maçından önce eski futbolcuları İsmail Köybaşı hakkında tezahüratta bulundu.
Isınma hareketleri için sahaya çıkan Fenerbahçeli futbolcuları ıslıklarla protesto eden Beşiktaşlı taraftarlar, İsmail Köybaşı'nın Beşiktaş'ta oynarken Fenerbahçeli için yaptığı tezahüratı yaparak milli futbolcu ve Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.
Sezon başında 7 yıl formasını giydiği Beşiktaş ile sözleşmesini yenilemeyip Fenerbahçe'ye imza atan İsmail Köybaşı, Vodafone Arena'ya 266 gün sonra çıktı. İsmail, Beşiktaş formasıyla Vodafone Arena'da son maçını 15 Mayıs 2016'da Süper Lig'de Osmanlıspor karşısında oynamıştı.
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