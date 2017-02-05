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"Tuncay idol oyuncuydu"
05 Şubat 2017 , 09:05
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F.Bahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, İnstagram'dan bir fotoğraf paylaştı.
Unutulmaz futbolcu, eski takım arkadaşları Marco Aurelio ve Tuncay Şanlı için şunları söyledi: "Marco alışma sürecimi atlatmamda çok etkili oldu. Saha dışında da hep destekledi. Tuncay idol oyuncuydu. Taraftarı coşturan, hep yanımızda olan bir kaptandı. Şu an Sakaryaspor'da. Umarım orada başarılı olur" dedi.
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