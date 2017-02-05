Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

"Tuncay idol oyuncuydu"

Tarih05 Şubat 2017 , 09:05

Yorum
Tuncay idol oyuncuydu

F.Bahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, İnstagram'dan bir fotoğraf paylaştı.

Unutulmaz futbolcu, eski takım arkadaşları Marco Aurelio ve Tuncay Şanlı için şunları söyledi: "Marco alışma sürecimi atlatmamda çok etkili oldu. Saha dışında da hep destekledi. Tuncay idol oyuncuydu. Taraftarı coşturan, hep yanımızda olan bir kaptandı. Şu an Sakaryaspor'da. Umarım orada başarılı olur" dedi.

Fotomaç

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ih