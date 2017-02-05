Yusuf Yazıcı'ya büyük jest!

Son haftaların flaş ismi Yusuf Yazıcı, Süper Lig’in ikinci yarısına takımı gibi harika başlamış ve 3 maçta 2 gol atıp 2 de asist yaparak Trabzonspor’un 3’te 3 yapmasına büyük katkı sağlamıştı.

Genç yeteneğin müthiş çıkışını görmezden gelmeyen Bordo-Mavili yönetim, aylık maaşı 5 bin TL’ye çıkarılan Yusuf’a büyük bir jest daha yapma kararı aldı. 20 yaşındaki oyuncuya bir daire hediye edileceği öğrenildi.

SIRADA ABDÜLKADİR ÖMÜR VAR

Yusuf’a verilecek dairenin tapusu ise anne ve babasının üzerine yapılacak. Sebebi ise, yöneticilerin, genç yıldızın bugünlere gelmesinde çok önemli emekleri olan anne ve babasını onore edilmesi gerektiğini düşünmesi...

Bordo-Mavili yönetim, Yusuf Yazıcı’ya yapılan bu jestin altyapıda forma giyen ve düşük maaşlar kazanan birçok genç yetenek için de örnek ve teşvik edici bir karar olduğu fikrinde de birleşti.

Şartlara göre benzer uygulamaların diğer oyunculara da uygulanacağı, hatta Abdülkadir Ömür’ün bu jeste en yakın isim olduğu kaydedildi.

Habertürk