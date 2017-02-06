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Ali Palabıyık'ı Aziz Yıldırım atadı!
06 Şubat 2017 , 16:29
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- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Eski Beşiktaş yöneticisi ve eski PFDK başkan vekili Ahmet Akpınar, Radyospor'da Özgür Sancar'a önemli açıklamalar yaptı!
''Beşiktaş maçı kaybetmiştir, ama bu maç planlanmış bir maç. Maça Ali Palabıyık Aziz Yıldırım tarafından atanmıştır. Aziz Yıldırım, sürekli Yusuf Namağlu ile uğraşıyordu, o da bu baskıdan kurtulmak için Aziz Yıldırım'ın isteğini yerine getirip maça Ali Palabıyık'ı atadı ve kupada devam etmelerini sağladı.
Fenerbahçe'nin sporda şiddet yasasına göre şikayette bulunması haklı, sahaya girilmemesi gerekiyordu, olaylar vardı, Van Persie tribünlere dil çıkardı, kötü bir hareket yaptı. Nouma bu hareketi yaptığında Beşiktaş camiası onurlu davranıp onu gönderdi. Bakalım aynı onurlu davranışı bakalım Fenerbahçe camiası gösterebilecek mi.
Tosic yapmaması gereken bir hareket yaptı, böyle bir acemi davranış içinde bulunmak çok yanlıştı. Şenol Güneş'in yaptığı hareketleri de gördüm. Sinirlenerek yaptığı bu hareketleri yapmaması gerekiyordu.''
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