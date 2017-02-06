Antalyaspor’a yeni yıldızlar gelecek mi?

AJANSSPOR ÖZEL

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’un Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Bora Terzioğlu, Radyospor’da yayınlanan Haber Aktif programının konuğu oldu.

Emrah Karalinç ve İlker Koç’un sorularını yanıtlayan Terzioğlu, transfer dönemi, Rıza Çalımbay’ın geleceği ve sonraki dönemler için yaptıkları planlamaları anlattı:

Ara transfer dönemini verimli geçirdiklerini belirten Terzioğlu, ”İmkanlar ölçüsünde, ihtiyaçlar doğrultusunda doğru transferleri yaptığımızı düşünüyoruz. Teknik ekibin, oyuncu izleme ekibimizin ve futbol şubemizin bu konudaki görüşleri önemliydi. Uzlaşılan isimler üstünde durduk ve transferleri yaptık. Güzel bir transfer dönemi geçirdik diye düşünüyorum" dedi.

"Başarıyı, birlikte hareket etme olgusuna bağlıyorum"

Antalyaspor yöneticisi, Süper Lig’deki başarılı performanslarını neye bağladıkları sorusuna, "Ligin ilk 6 haftasında 2 puan toplayabildik. O dönemlerde, ligin uzun bir maraton olduğunu ve her takımın puan kaybedebileceğini söylemiştik. Puan kaybetme kredisini kullanmıştık. Daha mücadeleci bir takım kurma arzusundaydık. Rıza Çalımbay ile birlikte çalışmaya başladık. O günden bu yana iyi performans ortaya koyduk. Bunu ; yönetim, takım, teknik ekip, taraftara bağlıyorum. Başarıyı birlikte hareket etme olgusuna bağlıyorum" yanıtını verdi.

"Rıza Çalımbay ile uzun vadeli çalışmak isteriz"

Terzioğlu, başarılı grafiğiyle dikkat çeken Rıza Çalımbay’ın geleceği hakkında da, "Zaman ne gösterir bilmiyorum. Ama biz isteriz. Hocamızla biz başlangıçta 1,5 yıllık anlaşma yaptık. Hocamız gelecek sezon da bizimle. Zaman ne gösterir, hocamız ne der bilmiyoruz. Fakat başarının olduğu yerde süreklilik olsun isteriz. Hocamızdan memnunuz. Uzun vadeli olsun isteriz, neden olmasın?” yorumunu yaptı.

"Güzel bir maç olacak"

Akdeniz ekibinin yöneticisi Atiker Konyaspor maçındaki hedeflerini anlattı. Terzioğlu, "Konyaspor tabi güçlü takımlardan biri. Biz de bulunduğumuz yer itibarıyla üst düzey mücadele eden bir takım olmaya çalışıyoruz. İyi bir hava yakaladık. Konya’dan puan ya da puanlarla dönme arzusundayız. Güzel bir maç olacak. Takımımız 90 dakika mücadeleyi bırakmayacak. Güzel bir maç olacak" dedi.

"Eto’o’nun performansından memnunuz"

Hiçbir futbolcuyu ayırmadıklarını ve kadrolarındaki her ismin kendileri için değerli olduğunu söyleyen Antalyaspor

Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü, "Samuel Eto’o bize gelmeden önce kendini kanıtlamış bir futbolcu. Profesyonelliğine söz söyleyemez kimse. Ama biz hiçbir oyuncumuzu ayırmıyoruz. Her futbolcumuzun mücadele gücünden ve oyunundan mutluyuz, memnunuz" şeklinde konuştu.

"Taraftarlarımızdan çok şey bekliyoruz"

Bora Terzioğlu, Antalyaspor taraftarlarına mesaj gönderirken, "Taraftarlarımızdan çok şey bekliyoruz. Onlar da bu beklentileri karşılıyor. Özellikle deplasmanda güzel destek oluyorlar. 33 bin kişilik stadımız var. Kente tamamen Antalyaspor ruhunun yayılmasını arzu ediyoruz. Taraftarlardan beklentilerimiz bizi yalnız bırakmamaları ve bize destek olmaları" dedi.

Antalyaspor’a yeni yıldızlar gelecek mi?

Öte yandan Antalyasporlu yönetici, gelecek dönemdeki planlamalarında yeni yıldız adaylarının kente gelip gelmeyeceğiyle ilgili olarak, "Bu bütçe meselesi. Bu yönetimin, teknik ekibin, izleme komitesinin vereceği raporlar doğrultusunda gelişecek şeyler. Biz Eto’o gibi oyuncuları yetiştiren bir kent olmak istiyoruz. Dolayısıyla altyapıya önem veriyoruz. İlerleyen yıllarda da inşallah bunu göstereceğiz, sergileyeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.



Yasal uyarı: Bu haber Ajansspor.com tarafından yazılmıştır, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.