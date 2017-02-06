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Çarşı'dan çok sert tepki!
06 Şubat 2017 , 14:52
Beşiktaş taraftar grubu “Çarşı” olaylı Fenerbahçe derbisinin ardından çok sert bir açıklama yaptı. Sosyal paylaşım sitesinde yapılan açıklamada, hakemin satın alındığı iddia edildi.
Çarşı’nın “Hırsız var!” başlıklı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"5 Şubat 2017 gecesi Türk futbol tarihine yine malum şahsın başrol olduğu bir senaryo ile kara leke olarak taşınmıştır. Aleni şekilde ‘hakem satın alma’ yoluyla, maç ve tur bir takımdan alınıp diğerine hediye edilmiştir. Bu maçın da, bu hakemin de Türk futbolunun kangren parmağı olan bu Haramzade’nin de peşini bırakmayacağız.Emeğimize göz koyanların gözlerini oyacağız”
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