Demirkol'dan çarpıcı ifadeler!

NTVSpor'da yayınlanan Spor Servisi programında günün öne çıkan gazete manşetlerini değerlendiren Mehmet Demirkol, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylarla ilgili birbirinden ilginç ifadeler kullandı.

FENER ORTA 3'LÜYE BASKI YAPTI

Fenerbahçe'nin tek planının biraz daha dozajının arttığı bir oyundu. Fenerbahçe rakibi durdurmaya çalışıyor bu sefer oyunu oynatmamaya çalıştı. Neredeyse adam adama rakip orta üçlüye baskı yaptı. Talisca'yı, Atiba'yı Oğuzhan'ı... Böyle olunca Beşiktaş Quaresma'ya dönemedi. 20.dakikadan sonra Beşiktaş orta sahası biraz hareketlenince Talisca'nın bir kafası var o kadar. 41.dakikaya kadar oyun böyleydi.

HAKEM KAPTANLARI ÇAĞIRACAKTI...

Fenerbahçe'nin ve hakemin yaptığı şey açık sinir uçlarına iğneyi basmak. van Persie yaptı bunu daha çok Alper yaptı. Souza yaptı... Oyunu çirkinleştirdilen falan bu bilinçli olarak yapıldı. Beşiktaşlılar bunu der. Fener'e sorduğum zaman tedbir alıyorum der. Hakem dedi ki; 'ben kart göstermeyeyim oyunu sakinleştirmeye çalışıyım' Bu başta kötü bir plan değil. Seçtiği yöntem işi yaramıyordu bunu görünce tedbiri alması gerekiyordu. Kaptanları çağıracaktı 'bu iş böyle gitmiyor ağır bir yere gidiyor diyecekti' haberiniz olsun.

TOSİC BAYA BİR DAYAK YEDİ AMA...

Sen şimdi kendi evinde bir eleme maçı oynuyorsun ortaya bir durum çıktı bu durumu kendi lehine nasıl çevirirsin. van Persie bunu deniyor. Peki sen nasıl yapabilirsin diye düşüneceklerdi. Şenol Güneş de Oğuzhan da bunu yapamadı. Tosic pozisyonda baya bir dayak yedi. Bunu göstereceğine gidip kafa uzatıyor. Diyorlar ki tahrik var. Senin işin tahrik olmak değilki. Şimdi kafayla yapılan eylemler arasında itmek yoktur. Hakeme bunu niye gösteriyorsun? Yapma bunu sana faydası yok. Verdin maçı...

BABY FACE (BEBEK YÜZ) VAN PERSİE!

Fenerbahçe'de bir çok oyuncunun tavrına hakem doğru müdahale etmedi ama Beşiktaşlılar da doğru tepkiyi vermedi. Oyunu kendi çıkarları açısından çeviremedi. van Persie zaman zaman yapar bunları çok şaşırmamak lazım. Baby face (bebek yüz) ama çok öyle değildir. Rakip teknik adamlarla zaman zaman didiştiğini görürsünüz İngiltere'de. Bir hareketin provokasyon olduğunu bilirsen niye bu tepkiyi verirsin. Tosic'in özür dilemesi güzel ama ne işe yarıyor?

OĞUZHAN SINIFTA KALDI!

Şenol Hoca'ya nasıl davranması gerektiğini anlatamam ama Oğuzhan'a söylerim. Türk lidersen takım içinde zihnen ayakta kalman lazım. Beşiktaş eğer Oğuzhan zihnen ayakta kalsaydı Şenol hoca Talisca'yı çıkarmak zorunda kalmazdı. Oğuzhan'ın bu tip durumlarda kendini ispat etmesi lazım. Oğuzhan'ın yüksek futbol yöneteniğini bir iktidara dönüştürmesi gerekiyor. Her türlü maçta. Bu aşamayı kaydettiği zaman o 25-30 milyon Euro'lar olur. Oğuzhan sınıfta kaldı kusura bakmasın.

11'E 11 MAÇI ALABİLİRDİN

Hakem cezayı keser, kesmedi yanlış yaptı bu başka bir şey ama sen 11'e 11 o maçı alabilsin. Oynuyordu da Beşiktaş sayılar eşitken. Advocaat planını uyguladı ama Fenerbahçe bu oyunuyla Kayseri'yi falan yenemiyor. Temel bir rakibi kalmadı ama kupanın favorisi diyemiyoruz. Sadece bu tür büyük maçları böyle oynayabiliyor.

BU KADAR YAKINSINIZ MADEM...

Oğuzhan ile van Persie'nin arkadaşlıklarından banane. Ben oyunun sıhhati açısından diyorum... Bu kadar yakınsınız madem Oğuzhan gidip 'Ya Robin napıyorsun' diyemez miydi? Beşiktaşlı oyuncular bir mağduriyetten bahsediyor, provoke ediyorlar diyorsun. Sakin ol o zaman. Anlamadığım şey bu.

İNSANLARIN ZEKASIYLA DALGA GEÇME!

Sevgili Volkan, topu alıp, durup sonra anlamsız bir yunus yapmak... Ne anlamı var? Bu tepkiye yön açar, bundan bir şey çıkabileceğini infial olacağını Volkan bilmiyor olabilir mi? İnsanların zekasıyla dalga geçmene gerek yok. Bu senin seçimin bilerek yapıyorsun.

'OYUNA GELMEYECEKSİN, DOKUNMAYACAKSIN'

Hocanın teması kabul edilebilir bir şey değil. O kadar sert bir durum olmasa da ne olursa olsun dokunamazsınız. Batıda görürsünüz burun buruna gelirler ama dokunmazlar. Oyuna gelmeyeceksin dokunmayacaksın. Geçen sene Pereira da bir kaç defa böyle temaslara girdi. Bir kere oyuncu ile muhattap olmamaları gerek teknik adamların bir klas farkı vardır. Fiziki müdahale hiç kabul edilebilir bir şey değil...

(Hürriyet)