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Dönüş tarihi belli oldu!
06 Şubat 2017 , 22:00
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Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'ın da forma giydiği Afrika Uluslar Kupası final mücadelesinde Kamerun, Mısır ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı Mısır'ın 1-0 üstünlüğü ile biten maçta, ikinci devrede oyuna giren futbolcumuz Vincent Aboubakar, Kamerun tarihine imzasını atan isim oldu. 59. dakikada Nkoulou'nun golüyle 1-1'i yakalan Kamerun, 88. dakikada Vincent Aboubakar'ın akıl dolu golüyle skoru 2-1'e getirdi. Kupayı ülkesine kazandıran golü atan Aboubakar tarihine adını yazdırdı.
Kupayı kaldırmanın sevincini yaşayan Aboubakar, Beşiktaş'a dönüş için hazırlanıyor. Futbolcunun Çarşamba günü İstanbul'a geleceği öğrenildi. Aboubakar, Şenol Güneş'in hazır görmesi halinde Karabük maçının kadrosuna alınabilir. (Ajans Beşiktaş)
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