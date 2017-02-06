Fener'in yabancıları Beşiktaş'ı affetmiyor!

AJANSSPOR - Fenerbahçe-Beşiktaş derbilerinde, 2000 yılından bu yana Fenerbahçe'ye gelen yabancı forvetlerin, Beşiktaş filelerine bıraktığı goller dikkat çekiyor. Son 17 yılda oynanan maçlarda Fenerbahçe'nin yabancı forvetleri, Beşiktaş filelerine tam 29 gol bıraktı.

Son olarak Vodafone Arena'daki ilk derbide Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin Van Persie galibiyeti getirerken, son 17 yıldaki yabancı forvetlerin gol sayıları ve isimleri şöyle;

Moldovan (2), Bolic (1), Hooijdonk (3), Anelka (1), Nobre (1), Deivid (2), Kezman (2), Guiza (3), Niang (1), Sow (8), Kuyt (1), Emenike (2), Van Persie (2) .