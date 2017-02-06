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Galatasaray'da Martin Linnes en verimli bek oldu
06 Şubat 2017 , 14:50
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- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Bu sezon resmi maçlarda sadece 983 dakika süre almasına karşın 1 gol - 2 asist üreten Martin Linnes, Galatasaray'daki en verimli bek oldu. Carole 2067 dakikada aynı katkıyı sağlarken, Sabri ise 1891 dakikada 2 gol atabildi.
Ne kadar iyi oynarsa oynasın bir sonraki maça her zaman yedek başlıyor. Herkes “Sonunda formayı kaptı” diye düşünürken, esame listesinde adı yedek kulübesinde yer alıyor. Kimden mi bahsediyoruz? Tabii ki Martin Linnes'ten… Galatasaray’ın kadrosunda bulunan 4 bek oyuncusundan takımına en fazla katkıyı sağlayan isim olan Norveçli futbolcu, Başakşehir maçında da büyük beğeni kazandı.
Lionel Carole'ün yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci yarıda süre alan savunmacı viking, takımını ateşleyen isim oldu. Eren Derdiyok'un golünde harika bir asiste imzasını atan Martin Linnes, bu sezon Galatasaray'ın en iyi beki oldu. Toplamda 983 dakika süre alan Linnes, 2 asist yaparken 1 de gol kaydetti. Bu rakama Lionel Carole, 2067 dakikada ulaşırken, Sabri ise 1891 dakikada 2 gol atabildi.
(AMK)
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