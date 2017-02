AJANSSPOR / ÖZEL HABER - 20 yıllık kulüp üyeliği, 4 yıllık yöneticilik Galatasaray’ın efsane başkanı Özhan Canaydın döneminde Sarı-Kırmızılı kulüpte yönetici olarak görev yapan Derya Taşdelenler, uzun süre sonra Galatasaray’ın gündemine dair açıklamalar yaptı. Taşdelenler, sarı-kırmızılı camiaya kırgın olduğunu ifade etti ve sorunların çözümü için acı bir reçete çıkardı; Liseliler-Liseli olmayanlar!



“Liseliler-Liseli olmayanlar ayrımı halen var”



Gs Store’un kurucuları arasında yer alan ve uzun süre bu mağazaları yöneten Taşdelenler, Galatasaray’ın en büyük sorununu anlattı. Taşdelenler, ”Bir defa her şeyin başında Liseliler ve Liseli olmayanlar diye bir ayrım var. Referandumdaki evet-hayır gibi bir durum düşünün. İşte bu ayrım oldukça Galatasaray hiçbir zaman huzur bulamaz. Kulübün iç dinamiklerinde bir defa sorun var. Riva, Florya ya da sportif başarıdan önce bunların konuşulması gerek. Bu, bence halen en büyük sorun.” diye konuştu.



“Galatasaray benim hayatımı mahvetti”



Kulübe hizmet verenlerin değer görmediğini ve hatta kendisi de dahil olmak üzere mağduriyet yaşayanların olduğunu ifade eden Galatasaraylı eski yönetici, “Ben DAGİ gibi bir markayı neden kaybettim? Mağdur oldum. Yöneticilerle görüştük ama sadece görüşmekle kaldı. Mahvetti beni Galatasaray. İnanın mahvetti! Ben, Galatasaray Lisesi mezunu değilim. Vefa Lisesi mezunuyum. Eğer Galatasaray Lisesi mezunu olsaydım her şey başka olurdu. Tekrar altını çizeyim; kulübün içinde net şekilde ayrımcılık var. “ ifadelerini kullandı.



“Galatasaray’dan 3 yönetici say desem ”



Önceki yönetimlerin daha güçlü ve birer marka olduğunu dile getiren Derya Taşdelenler, ”Galatasaray çok büyük bir kulüp. Önceki dönemlerde marka isimler vardı. Şimdi Galatasaray’dan 3 tane isim say desem kimse bana doğru düzgün sayamaz. Herkes markaydı önceden. Ayrıca Galatasaray’ın reyting eksiği var. Son yönetimde bir tek Levent Nazifoğlu dikkat çekiyor. Kimseyi suçlamıyorum ama reyting eksiği ortada” şeklinde konuştu.



