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Gençler 5 eksikle çalıştı!

Tarih06 Şubat 2017 , 19:21

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Gençler 5 eksikle çalıştı!

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra 5’e 2 pas çalışması yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren süren idman, dar alandaki taktik çalışmayla tamamlandı.

İdmana, tedavileri süren Selçuk Şahin, Nihat Şahin, Palitsevich, Khalili ve Rantie katılmadı.

Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği maçı, 11 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak.

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