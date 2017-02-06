- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Karabükspor'da hakem endişesi..
06 Şubat 2017 , 16:59
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 10 Şubat Cuma günü Beşiktaş'ı konuk edecek Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, "Artık puanlar toplamamız gerekiyor. Bu bakımdan Beşiktaş maçından 3 puan bekliyoruz." dedi.
Tankut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da gerçekleştirdikleri kampla çok iyi değerlendirdiklerini söyledi.
Süper Lig'in 20. haftasındaki rakipleri Beşiktaş'ın, kupada Fenerbahçe ile yaptığı derbiyi takım olarak izlediklerini belirten Tankut, "Derbi, sinir harbi içerisinde geçti, kontrol elden kaçtı. İnşallah bizimle oynanacak maçta onun acısı çıkartılmaya çalışılmaz. Artık puanlar toplamamız gerekiyor. Bu bakımdan Beşiktaş maçından 3 puan bekliyoruz." diye konuştu.
Sakatlığı bulunan kaleci Oleksandr Rybka'nın yarın takımla çalışmalara başlayacağını açıklayan Hikmet Ferudun Tankut, ülkesinin milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Abdou Razack Traore ile ilgili, "Traore'nin Beşiktaş maçına yetişip yetişmeyeceği konusunda endişemiz var." ifadesini kullandı.
Hazırlıklar sürüyor
Kırmızı-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş maçının hazırlıklarının Antalya'da devam ettiği belirtildi.
Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki idmanda futbolcuların, pas organizasyonlarının ardından yarı sahada çift kale maç yaptığı kaydedildi.
Antrenmana, ülkesinin milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Abdou Razack Traore'nin katılmadığı, sakatlıkları bulunan kaleci Oleksandr Rybka ve Cristian Tanase'nin ise takımdan ayrı koştuğu aktarıldı.
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor! 1
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar