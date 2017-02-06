Karabükspor'da hakem endişesi..

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 10 Şubat Cuma günü Beşiktaş'ı konuk edecek Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, "Artık puanlar toplamamız gerekiyor. Bu bakımdan Beşiktaş maçından 3 puan bekliyoruz." dedi.

Tankut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da gerçekleştirdikleri kampla çok iyi değerlendirdiklerini söyledi.

Süper Lig'in 20. haftasındaki rakipleri Beşiktaş'ın, kupada Fenerbahçe ile yaptığı derbiyi takım olarak izlediklerini belirten Tankut, "Derbi, sinir harbi içerisinde geçti, kontrol elden kaçtı. İnşallah bizimle oynanacak maçta onun acısı çıkartılmaya çalışılmaz. Artık puanlar toplamamız gerekiyor. Bu bakımdan Beşiktaş maçından 3 puan bekliyoruz." diye konuştu.

Sakatlığı bulunan kaleci Oleksandr Rybka'nın yarın takımla çalışmalara başlayacağını açıklayan Hikmet Ferudun Tankut, ülkesinin milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Abdou Razack Traore ile ilgili, "Traore'nin Beşiktaş maçına yetişip yetişmeyeceği konusunda endişemiz var." ifadesini kullandı.

Hazırlıklar sürüyor

Kırmızı-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş maçının hazırlıklarının Antalya'da devam ettiği belirtildi.

Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki idmanda futbolcuların, pas organizasyonlarının ardından yarı sahada çift kale maç yaptığı kaydedildi.

Antrenmana, ülkesinin milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Abdou Razack Traore'nin katılmadığı, sakatlıkları bulunan kaleci Oleksandr Rybka ve Cristian Tanase'nin ise takımdan ayrı koştuğu aktarıldı.