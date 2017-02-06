Menajerinden flaş Melo açıklaması!

Brezilya ekiplerinden Palmeiras'da forma giyen eski Galatasaraylı yıldız oyuncu Felipe Melo'nun menejeri Ümit Akbulut, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a özel açıklamalarda bulundu.

AJANSSPOR ÖZEL/ ÖZGÜR SANCAR

Felipe Melo'nun sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı, "Yeter artık TFF,Galatasaray a haksızlık yapmayı bırak,armasında tek 4 yıldız olan bu takıma istemesen de saygı duyman gerekiyor unutma..." yazıyla ilgili konuşan Akbulut,

"Melo'nun Galatasaray sevdası tartışılmaz. Aşırı derecede bir Galatasaray sevgisi var. O yüzden attığı tweeti şöyle yorumlayabiliriz: Melo ne görüyorsa Galatasaray ile alakalı Melo'nun kontra atağı başlar. Galatasaray'a yapılmış bir şey varsa kendisine yapılmış gibi hissediyor. Evinde yastığından tutun yorganına, çocuklarının kıyafetine kadar her şey Galatasaray. Türkiye'ye dönebilir, dönerse bu takım Galatasaray olacaktır" dedi.

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