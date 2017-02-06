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Oğuzhan RvP'yi sildi!
06 Şubat 2017 , 14:04
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup oldu ve kupadan elendi. Mücadele sırasında iki yakın arkadaş Oğuzhan Özyakup ve Robin van Persie tartışma yaşamaıştı.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Oğuzhan, ‘Başka bir oyuncuyla (Van Persie) özel bir şeyim vardı, bu maça kadar. Herkes karakterini belli etti bugün’ diyerek Hollandalı futbolcu ile arasının açıldığını belirtmişti. Genç futbolcu sosyal medya hesabından 2013 yılında Robin van Persie’yle çektiriği fotoğrafı sildi. - AMK
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