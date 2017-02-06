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Osmanlıspor zorlu viraja giriyor
06 Şubat 2017 , 11:19
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Osmanlıspor
Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda eden Osmanlıspor'un önünde, Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde 7 maçlık zorlu fikstür bulunuyor.
Devre arası tatilinin ardından ligde oynadığı üç maçı da kazanamayan başkent temsilcisi, zorlu periyotta ilk olarak Trabzonspor'u konuk edecek.
Ligde 27 puanla 6. sırada yer alan mor-sarılılar, son üç maçını kazanan Karadeniz ekibiyle 11 Şubat Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.
Osmanlıspor, 16 Şubat Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Yunanistan'da Olympiakos ile karşılaşacak.
Pire'den rövanş öncesi avantajlı skorla dönmeye çalışacak başkent ekibi, 19 Şubat Pazar günü Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde, Levent Şahin yönetiminde çıkışa geçen Adanaspor'a konuk olacak.
Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında sahasında 23 Şubat'ta Yunanistan Süper Ligi'nde lider durumda bulunan Olympiakos ile karşılaşacak Osmanlıspor, ardından Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek mor-sarılılar, 24. haftada da Bursaspor'u misafir edecek.
Osmanlıspor'un zorlu maç takvimi şöyle:
|Tarih
|Lig
|Maç
|11 Şubat
|Spor Toto Süper Lig
|Osmanlıspor-Trabzonspor
|16 Şubat
|UEFA Avrupa Ligi
|Olympiakos-Osmanlıspor
|19 Şubat
|Spor Toto Süper Lig
|Adanaspor-Osmanlıspor
|23 Şubat
|UEFA Avrupa Ligi
|Osmanlıspor-Olympiakos
|-
|Spor Toto Süper Lig
|Osmanlıspor-Medipol Başakşehir
|-
|Spor Toto Süper Lig
|Fenerbahçe-Osmanlıspor
|-
|Spor Toto Süper Lig
|Osmanlıspor-Bursaspor
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Osmanlıspor
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