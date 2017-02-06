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Q7'den Yıldırım'a cevap!

Tarih06 Şubat 2017 , 15:11

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Q7'den Yıldırım'a cevap!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'dan Yıldırım'a cevap gecikmedi. 

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım geçtiğimiz hafta yapılan divan kurulu toplantısında, "Beşiktaş oyuncusu Quaresma bize gelmek için avukatıyla haber gönderdi" şeklinde açıklama yapmıştı.

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'dan Yıldırım'a cevap gecikmedi. Quaresma Vodafone Arena'da dün oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ardından; sosyal medya hesabı Instagram'dan şu paylaşımı yaptı:

"Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma: Bu büyük kulübün oyuncusu olduğum için gurur duyuyorum. Her zaman ve sonsuza kadar Beşiktaş!"

 

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