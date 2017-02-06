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Reynaldo'nun performansı merak konusu!

Tarih06 Şubat 2017 , 16:59

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Reynaldo'nun performansı merak konusu!

AJANSSPOR-

Adanaspor’un yeni transferi Reynaldo lige verilen arada sıkı çalışarak uyum sürecini çabuk aştı. Turuncu-Beyazlılar Pazartesi günü oynanacak olan Gaziantepspor maçında sambacının performansını sabırsızlıkla bekliyor.

Ara transferde takıma katılan Reynaldo Kasımpaşa maçının 70 .dakikasında oyuna girmiş ve net bir pozisyondan yararlanamamıştı. Uyum sorunu yaşayan Brezilyalı oyuncu için teknik direktör Levent Şahin yardımcıları ile görüşerek özel bir program hazırladılar.

Lige verilen arada  takımla birlikte antrenmanların tamamına katılan Reynaldo Mersin İdmanyurdu ile oynanan hazırlık maçında forma giydi.Her geçen gün takım arkadaşlarına alışan ve sempatik tavırları ile herkesin takdirini kazanan başarılı oyuncu takımda faydalı olmak istiyor.

Taraftar merak içinde

Turuncu-Beyazlı taraftarlar ise önümüzdeki hafta oynanacak olan Gaziantepspor maçında Brezilyalı oyuncu Reynaldo’nun  performansının sahaya yansımasını merak ediyor. Zorlu maçta Adana’dan Gaziantep’e çıkarma yapmayı planlayan  taraftarlar Brezilyalı oyuncusunun turuncu beyazlı forma altında atacağı ilk gole tanıklık yapmak istiyor.

Sosyal medyada Reynaldo’nun videolarını paylaşan ve oyuncuya tam destek veren Adanasporlu taraftarlar antrenman sonrasında oyuncu ile fotoğraf çektirmek için bir biri ile yarışıyor.

Haber- Oğuzhan DELEN

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