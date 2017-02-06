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Ronaldinho: "Beşiktaş'a gelecektim!"

Tarih06 Şubat 2017 , 11:16

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Ronaldinho: Beşiktaş'a gelecektim!

Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho, Türkiye’de açacağı okul için önceki gün İstanbul’a geldi.

“Türkiye’den hangi futbolcuları tanıyorsunuz?” sorusuna “Rüştü Reçber çok iyi arkadaşımdır. Arda Turan’ı da biliyorum” yanıtını veren ünlü yıldız, bir dönem gündeme gelen Türkiye’ye transferi hakkında da şöyle konuştu: “Beşiktaş’a gelecektim ama şartlar yerine gelmedi.” dedi.

(Hürriyet)

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