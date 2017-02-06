- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
"RvP Türkiye'den yollanacak"
06 Şubat 2017 , 19:27
AJANSSPOR - Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Arena'da yapılan ve sarı lacivertlilerin 1-0 kazandığı son 16 turu maçının en çok konuşulan ismi olan Robin van Persie hakkında kampanya başlatıldı.
Fenerbahçe'yi attığı golle çeyrek finale taşıyan Hollandalı yıldıza maç boyunca tepki gösteren Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal medya üzerinden de tepkilerine devam etti.
Robin van Persie'nin Türkiye'den gönderilmesini isteyen Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden "#RvpTürkiyedenYollanacak" ismiyle bir hashtag başlattı.
Yasal uyarı: Bu haber kaynak gösterilmeden kullanılamaz
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor! 1
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar