"RvP Türkiye'den yollanacak"

AJANSSPOR - Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Arena'da yapılan ve sarı lacivertlilerin 1-0 kazandığı son 16 turu maçının en çok konuşulan ismi olan Robin van Persie hakkında kampanya başlatıldı.

Fenerbahçe'yi attığı golle çeyrek finale taşıyan Hollandalı yıldıza maç boyunca tepki gösteren Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal medya üzerinden de tepkilerine devam etti.

Robin van Persie'nin Türkiye'den gönderilmesini isteyen Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden "#RvpTürkiyedenYollanacak" ismiyle bir hashtag başlattı.

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