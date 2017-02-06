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Türkiye olmadı Çin'e gitti!
06 Şubat 2017 , 23:00
AJANSSPOR- Galatasaray ve Kayserispor'un kapısından dönen Cheick Tioté de Çin akımına kapıldı.
İngiliz basınında yer alan habere göre geçen hafta Çin'e giden Fildişi Sahilli orta saha, Shandong Luneng için sağlık kontrolünden geçti. Resmi imzaların yakın zamanda atılması bekleniyor.
Tiote burada Newcastle United'dan eski takım arkadaşı Papiss Cisse ile beraber oynayacak.
30 yaşındaki oyuncunun Newcastle United ile olan sözleşmesi 4 ay sonra sona eriyordu.
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