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Yakubu o takımla idmanlara çıkıyor!
06 Şubat 2017 , 22:46
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Kayserispor
AJANSSPOR- Son olarak ülkemizde Kayserispor forması giyen Yakubu Aiyegbeni, İngiltere'ye geri döndü.
Nijeryalı golcü League One ekiplerinden Coventry City ile idmanlara çıkıyor.
Konu hakkında Sky Sports'a açıklamalarda bulunan İngiliz ekibinin menajeri Russell Slade, "Geçen sezon Türkiye'deydi ama şu anda İngiltere'ye geldi ve bir an önce oynamak istiyor. Ama bu sezon hiç maç yapmadı. Onun kalitesini biliyoruz. Bunu kariyeri boyunca attığı gollerle gösterdi" ifadelerini kullandı.
Yakubu eğer teknik heyeti etkileyebilirse resmi sözleşme imzalayacak.
Geçen sezon Kayserispor formasıyla 17 maça çıkan 34 yaşındaki forvet hepsi kupada olmak üzere 3 gol kaydetmişti.
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Kayserispor
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